Актриса Нина Ургант скончалась в Петербурге

Актриса Нина Ургант Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Советская и российская актриса театра и кино Нина Ургант скончалась на 93-м году жизни в Петербурге, сообщили "Интерфаксу" в Александринском театре в пятницу.

"Дома 3 декабря умерла Нина Ургант. Большей информацией мы пока не обладаем", - сказал собеседник агентства.

Ургант родилась в 1929 году в городе Луга Ленинградской области. Народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР.

После школы поступила в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского. По окончании год проработала в Академическом театре имени Волкова в Ярославле. C 1954 года выступала на сцене Ленинградского театра имени Ленинского комсомола.

С 1962 года стала работать в Ленинградском академическом театре драмы имени Пушкина (Александринский театр), где сыграла более 30 ролей: Инкен Петерс ("Перед заходом солнца"), Мари-Октябрь ("Встреча"), Варю ("Дело, которому ты служишь"), Раневскую ("Вишнёвый сад"), Нику ("Из записок Лопатина"), Гертруду ("Гамлет") и другие.

Среди киноработ Ургант - картины "Мать и мачеха", "Вступление", "Я родом из детства", "Сыновья уходят в бой". Наиболее известной считается роль медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал" Андрея Смирнова.

В июле 2014 года Ургант заявила, что страдает болезнью Паркинсона. В ноябре 2019 года СМИ сообщали о том, что артистка перенесла операцию.