Прощание с Ниной Ургант пройдет в Александринском театре 8 декабря

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Прощание с актрисой Ниной Ургант пройдет в Александринском театре 8 декабря.

"Гражданская панихида пройдет в театре 8 декабря. В этот же день пройдут похороны. Их место пока неизвестно", - сообщили "Интерфаксу"

В Александринке уточнили, что в этот же день пройдут похороны. Их место пока неизвестно.

Нина Ургант скончалась в Петербурге 3 декабря. Она родилась в 1929 году в городе Луга Ленинградской области. Народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР.

C 1954 года выступала на сцене Ленинградского театра имени Ленинского комсомола.

С 1962 года стала работать в Ленинградском академическом театре драмы имени Пушкина (Александринский театр), где сыграла более 30 ролей: Инкен Петерс ("Перед заходом солнца"), Мари-Октябрь ("Встреча"), Варю ("Дело, которому ты служишь"), Раневскую ("Вишнёвый сад"), Нику ("Из записок Лопатина"), Гертруду ("Гамлет") и другие.

Среди киноработ Ургант - картины "Мать и мачеха", "Вступление", "Я родом из детства", "Сыновья уходят в бой". Наиболее известной считается роль медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал" Андрея Смирнова.

В июле 2014 года Ургант заявила, что страдает болезнью Паркинсона. В ноябре 2019 года СМИ сообщали о том, что артистка перенесла операцию.