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В Москве объявили лауреатов литературной премии "Большая книга"

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Национальная литературная премия "Большая книга" объявила лауреатов XVI сезона, церемония награждения прошла в Доме Пашкова в Москве в четверг.

Первого места удостоился Леонид Юзефович за роман "Филэллин". Писатель пообещал отдать часть премии на консервацию отдаленного села в Якутии, где в 1923 году произошло сражение красного командира Ивана Строда и белогвардейского генерала Анатолия Пепеляева, описанная в его документальном романе "Зимняя дорога", за который он получил предыдущую "Большую книгу".

Второе место жюри присудило Майе Кучерской за биографическую книгу "Лесков: Прозёванный гений". Так назвал русского классика Николая Лескова поэт Игорь Северянин. "Ни одна книжка не может появиться на свет, если нет людей, которые в ней заинтересованы, помимо автора" - сказала Кучерская, поблагодарив близких, коллег, редакторов, издателей и читателей, которые поддержали ее работу.

На третьем месте с романом "Вечная мерзлота" оказался Виктор Ремизов. По его словам, в работе над книгой ему помогали многие люди, которым он выразил свою признательность. "Но особую свою признательность я бы хотел выразить красноярскому обществу "Мемориал" (признано Минюстом в РФ НКО-иноагентом - ИФ). Без их глубокого, долгого, самоотверженного труда этой книги просто не было бы", - сказал Ремизов.

Также были названы победители читательского голосования, которое проходило с июня этого года. Самым популярным у читателей стал роман Наринэ Абгарян "Симон". Второе место читатели отдали роману Алексея Поляринова "Риф". На третьем месте - Марина Степнова с романом "Сад".

Специальный приз за вклад в литературу присужден Государственному литературному музею им. Даля, его получил директор музея Дмитрий Бак. Премию "Литблог" получил Иван Родионов с блогом "Чётчик", живущий в Камышине Волгоградской области.

В состав жюри - литературной академии - ежегодно входит более ста профессиональных литераторов, деятелей культуры, научных работников, общественных и государственных деятелей, журналистов, предпринимателей.

Национальная литературная премия "Большая книга" основана в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности", среди учредителей которого "Альфа-Банк", группа компаний "Ренова", группа компаний "Видео Интернешнл", Роман Абрамович, Александр Мамут, группа компаний "ЛитРес", сеть книжных магазинов "Читай-город", торговый дом "ГУМ", журнал "Медведь". Соучредителями премии являются Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Минкультуры РФ, Российская библиотечная ассоциация и другие. Фонд премии составляет 5,5 млн руб.

Большая книга Москва Леонид Юзефович

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