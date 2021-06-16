"Большая книга" представила шорт-лист премии

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Совет экспертов национальный литературной премии "Большая книга" огласил в среду список финалистов XVI сезона.

В шорт-лист вошли 13 авторов: Наринэ Абгарян с романом "Симон", Дмитрий Бавильский с травелогом об Италии "Желание быть городом", Юрий Буйда с романом "Сады Виверны", Леонид Юзефович с романом "Филэллин", Марина Степнова и роман "Сад", Виктор Ремизов с романом "Вечная мерзлота", Оксана Васякина и роман "Рана", Евгений Водолазкин с романом "Оправдание Острова", Михаил Гиголашвили с романом "Кока", Андрей Дмитриев и "Этот берег", Майя Кучерская с книгой из серии "ЖЗЛ. Лесков. Прозёванный гений", Владимир Паперный с "Архивом Шульца" и Алексей Поляринов с романом "Риф".

Сразу после объявления списка финалистов работу начала литературная академия, в состав которой ежегодно входит более ста профессиональных литераторов, деятелей культуры, научных работников, общественных и государственных деятелей, журналистов, предпринимателей.

В июне на книжном рекомендательном сервисе LiveLib начнется народное голосование. В течение нескольких месяцев каждый сможет проголосовать за понравившееся произведение. Желающие принять участие в отборе победителей смогут прочесть и послушать книги на сайте и в приложениях "ЛитРес", где они по традиции будут выложены в открытом доступе.

Традиционно имена трех лауреатов оглашают в декабре.

Национальная литературная премия "Большая книга" основана в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности", среди учредителей которого "Альфа-Банк", группа компаний "Ренова", группа компаний "Видео Интернешнл", Роман Абрамович, Александр Мамут, группа компаний "ЛитРес", сеть книжных магазинов "Читай-город", торговый дом "ГУМ", журнал "Медведь". Соучредителями премии являются Институт русской литературы РАН, Российский книжный союз, Минкультуры РФ, Российская библиотечная ассоциация и другие.