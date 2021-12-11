Умер вокалист и гитарист рок-группы The Monkees Майкл Несмит

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Американский гитарист, вокалист, писатель и продюсер Майко Несмит, получивший популярность как один из участников рок-группы The Monkees, умер в возрасте 78 лет, сообщает Associated Press.

Отмечается, что он умер у себя дома. В 2018 году Несмит перенес операцию на сердце.

Майкл Несмит был начинающим музыкантом и долго не мог добиться успеха, пока его не позвали в группу The Monkees, которую продюсеры специально создали для одноименного телевизионного ситкома.

Сериал шел с 1966 по 1968 год, группа продолжила записывать музыку и после его окончания.

Помимо The Monkees Несмит был участником группы First National Band, написал несколько книг, продюсировал для телевидения скетч-шоу Elephant Parts, за что получил "Грэмми" в номинации "Видео года".

Мать Несмита Бетти была машинисткой, она изобрела и запатентовала жидкость-корректор Liquid Paper. Ей удалось организовать производство корректора, в 1978 году она продала компанию Liquid Paper Corporation за $48 млн.