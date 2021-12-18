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В Академии искусств для студентов с ограниченными возможностями отметили 10-летие местной собаки-поводыря

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Пес-поводырь по кличке Гермес отпраздновал свое 10-летие в стенах Российской государственной специализированной академии искусств, где обучаются слабовидящие, слабослышащие и другие студенты с ограниченными физическими возможностями.

Президент Центра защиты прав животных "ВИТА" Ирина Новожилова рассказала "Интерфаксу", что десять лет назад ректор вуза взял из приюта щенка, который стал затем талисманом учреждения.

"Собаку разместили в будке на территории вуза и даже выделили небольшую сумму из бюджета на ее содержание. Посыл руководства академии - воспитание личности через сострадание - был хорошо воспринят студентами", - считает Новожилова.

По ее словам, Гермеса поздравили с 10-летием не только студенты, преподаватели и бывшие выпускники вуза, но и местные волонтеры, а общество защиты животных района "Дорогомиловский" даже подарило собаке новую будку.

В свою очередь певица Лайма Вайкуле поблагодарила руководство и коллектив Академии искусств за доброту и гуманность, а телеведущий Михаил Ширвиндт заметил, что в последнее время, когда речь заходит о бездомных животных, мы все чаще слышим такие слова, как "выбросили", "отравили", "пристрелили… "Это наша кошмарная реальность. А то, что происходит в Академии художеств, это, я надеюсь, наше светлое будущее", - добавил он.

Со своей стороны, Шираз Мамедов, профессор Высшей школы экономики, рассказал агентству, что Гермес - его сосед, и каждое утро, выгуливая свою собаку, он обязательно подходит к ограде академии, и они вместе приветствуют его. "Я приношу искреннюю благодарность руководству Академии искусств и поздравляю Гермеса с 10-летним юбилеем!" – сказал профессор, напомнив слова американского писателя Генри Шоу: "всей истории мира известен лишь один пример того, что нельзя купить за деньги - виляния собачьего хвоста".

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