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Молдавская таможня вернула скрипачке Конуновой ее инструмент стоимостью 2 млн евро

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Молдавская таможня вернула знаменитой скрипачке Александре Конуновой скрипку стоимостью 2 млн евро, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры республики по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Конунова представила все документы, которые разрешают ей владеть и пользоваться уникальным музыкальным инструментом, говорится в сообщении прокуратуры.

В миреКонфискованная в Молдавии скрипка в 2 млн евро принадлежит известной скрипачкеЧитать подробнее

"Призываем граждан соблюдать обязательные юридические процедуры декларирования имущества", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что скрипка стоимостью в 2 млн евро была изъята 22 октября молдавскими таможенниками в аэропорту Кишинева. Позже выяснилось, что скрипка на законных основаниях принадлежит Конуновой. Это работа Джованни Баттиста Гваданини (ученик Страдивари), созданная в 1785 году в Турине и известная как "Ида Левин". Уникальный инструмент был подарен в знак уважения и признательности к таланту Конуновой мастером Седриком Бергером из Швейцарии.

Таможня изъяла скрипку, так как документы на вывоз инструмента были выданы неавторизированным экспертом, а процедура декларирования была нарушена. Прокуратура возбудила уголовное дело, и два месяца не возвращала скрипку Конуновой, мотивируя это тем, что изучает предоставленные документы.

Конунова в интервью неоднократно говорила о том, что правоохранительные органы Молдавии всячески затягивают возвращение скрипки, несмотря на то, что предоставлены все документы, доказывающие подлинность и принадлежность инструмента ей. Министр культуры Молдавии Сергей Продан назвал эту ситуацию недоразумением, потребовал возвращения инструмента и принес официальные извинения скрипачке.

Молдавия Александра Конунова

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