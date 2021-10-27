Конфискованная в Молдавии скрипка в 2 млн евро принадлежит известной скрипачке

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Конфискованная накануне молдавскими таможенниками скрипка стоимостью в 2 млн евро, которую они приняли за скрипку Страдивари, на законных основаниях принадлежит известной молдавской скрипачке Александре Кононовой. Об этом сообщил литературный и музыкальный критик Георгий Еризану.

"Страшное "преступление" совершила гражданка Республики Молдова Александра Кононова – одна из лучших скрипачек мира. Она была хедлайнером фестиваля TFestival в Москве. Она была приглашена еще одним великим скрипачом с мировым именем – Вадимом Репиным. На скрипку "Страдивари", обнаруженную таможенниками, были все документы", - написал Еризану в среду в фейсбуке.

Он отметил, что конфискованная скрипка действительно стоит около 2 млн евро.

"Это работа Джованни Баттиста Гваданини (ученик Страдивари - ИФ), созданная в 1785 году в Турине и известная как "Ида Левин". Уникальный инструмент был подарен в знак уважения и признательности к таланту Александры Кононовой мастером Седриком Бергером из Швейцарии", - рассказал эксперт.

Накануне молдавская таможня конфисковала скрипку, которую гражданка Молдавии пыталась вывезти в Москву на самолете. Владелица багажа утверждала, что едет в Россию для участия в концерте. В генпрокуратуре Молдавии сообщили, что таможенники обнаружили акт оценки музыкального инструмента, "согласно которому скрипка была изготовлена Страдивари в 1700 году и оценивается примерно в 2 млн евро". Скрипка была сдана на хранение в Национальный банк, а прокуратура занялась расследованием по факту контрабанды, изучением подлинности инструмента и того, как скрипка попала в Молдавию.

Музыкальный критик Еризану напомнил, что скрипачка из Молдавии Александра Кононова завоевала международные награды на фестивалях в Ганновере, Москве, Сингапуре, Лондоне, выступала на самых престижных сценах мира, вместе с крупнейшими оркестрами, с Гергиевым, Фостером, Спиваковым и другими.

"Теперь скрипка должна храниться в Национальном банке, а Александра Кононова получила уголовное дело. Молдавские таможенники гордятся своей бдительностью. Позор!", - написал Еризану.

Министр культуры Молдавии Сергей Продан извинился за оплошность таможенников.

"Это досадная путаница и чрезмерное рвение. Минкульт находится на связи с Александрой Кононовой и прилагает все усилия, чтобы как можно скорее прояснить ситуацию. (...) У нас нет оснований сомневаться в том, что эта скрипка была у Александры на законных основаниях, и вскоре будут представлены доказательства", - написал министр в фейсбуке.

Он попросил представителей СМИ и комментаторов в социальных сетях "воздержаться от сенсационных названий и навешивания ярлыков".