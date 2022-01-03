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Скончался автор музыки из "Улицы Сезам"

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Композитор и продюсер Стивен Дж. Лоуренс, написавший музыку к детской телепрограмме "Улица Сезам", скончался на 83 году жизни в минувший четверг, сообщает издание Variety.

"Лоуренс умер 30 декабря в медицинском центре Клары Мос в Нью-Йорке", - подтвердила жена композитора Кантор Кэти Лоуренс.

Телепрограмма "Улица Сезам" впервые появилась на телеэкранах в 1969 году. Образовательная программа является самым длинным сериалом для детей за всю историю телевидения.

Улица Сезам Стивен Дж. Лоуренс

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