Скончался автор музыки из "Улицы Сезам"

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Композитор и продюсер Стивен Дж. Лоуренс, написавший музыку к детской телепрограмме "Улица Сезам", скончался на 83 году жизни в минувший четверг, сообщает издание Variety.

"Лоуренс умер 30 декабря в медицинском центре Клары Мос в Нью-Йорке", - подтвердила жена композитора Кантор Кэти Лоуренс.

Телепрограмма "Улица Сезам" впервые появилась на телеэкранах в 1969 году. Образовательная программа является самым длинным сериалом для детей за всю историю телевидения.