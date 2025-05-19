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Netflix получил права на показ "Улицы Сезам"

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Американская Netflix Inc., крупнейший в мире стриминговый сервис, будет транслировать новые серии детского шоу "Улица Сезам", говорится в сообщении выпускающей его Sesame Workshop.

Netflix начнет транслировать передачу с нового 56-го сезона. Сделка с Sesame Workshop также предусматривает показ 90 часов прошлых серий.

Одновременно с Netflix новые серии также будут выходить на телеканалах PBS и PBS Kids. PBS показывает "Улицу Сезам" уже более 50 лет.

Warner Bros. Discovery в декабре минувшего года заявила об отказе от продления сделки с Sesame Workshop о показе новых серий шоу. В 2016 году его начала транслировать принадлежащая Warner Bros. телекомпания HBO, а в 2020 году оно перешло на одноименный стриминговый сервис. При этом Warner Bros. сохранит права на библиотеку "Улицы Сезам" до конца 2027 года.

"Улица Сезам" дебютировала на телевидении в 1969 году. С тех пор в эфир вышли более 4,5 тыс. серий.


Netflix Улица Сезам
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