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Умер автор слов песенки Крокодила Гены

Поэту и сценаристу Александру Тимофеевскому было 88 лет

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Утром 7 января в возрасте 88 лет умер поэт, писатель, сценарист и редактор Александр Тимофеевский, сообщил шеф-редактор студии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

"В это рождественское утро не стало Александра Павловича Тимофеевского. Он был не только издаваемым и любимым многими поэтом, он был настоящим деятелем анимационного кино. Работал редактором на "Союзмультфильме" и "Экране", пробивал и отстаивал чужие сценарии, писал свои, сочинял тексты песен. "Пусть бегут неуклюже" стала гимном дня рождения каждого советского человека", - написал Капков в фейсбуке.

Он напомнил, что некоторое время Тимофеевский был художественным руководителем кинотеатра "Баррикады", внл вместе с поэтом, писателем и сценаристом Владимиром Головановым семинар сценаристов анимационных фильмов в Доме кино, выступал с творческими вечерами, был активным участником худсовета "Союзмультфильма".

Из записей в фейсбуке самого Тимофеевского следует, что он в октябре был госпитализирован и в декабре был в больнице.

Александр Тимофеевский родился 13 ноября 1933 года в Москве. В войну он жил в блокадном Ленинграде, затем в эвакуации в Челябинске. После войны вернулся в Москву. В 1958 году он окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. Он работал редактором на киностудии "Таджикфильм", в 1963-1983 годах был редактором на киностудии "Союзмультфильм", позднее - на студии "Мульттелефильм" ТО "Экран".

Писал сценарии мультфильмов и песни к ним. Так была написана легендарная песенка крокодила Гены "Пусть бегут неуклюже..." (музыка Владимира Шаинского) из мультфильма про "Чебурашку".

Стихи начал писать в начале 1950-х годов, долгие годы писал стихи "в стол". Первый сборник стихов "Зимующим птицам" был издан лишь в начале 1990-х.

Тимофеевский- член Академии кинематографических искусств "Ника", Международной ассоциации анимационного кино, Союза писателей Москвы. Лауреат поэтических премий журнала "Дружба народов", литературной премии Союза писателей Москвы "Венец" ("за пронзительность лирических откровений и независимую позицию в литературе"), в 2007 году книга "Письма в Париж о сущности любви" удостоена премии "Московский счёт", в 2009 году журнал "Новый мир" присудил Тимофеевскому премию "Антология" (за книгу "Краш-тест").

Хроника 05 января 2019 года – 07 января 2022 годаУмершие знаменитости
Александр Тимофеевский Союзмультфильм Экран Владимир Шаинский

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