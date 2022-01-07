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Умер заразившийся COVID-19 бывший начальник Генштаба Анатолий Квашнин

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Умер бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России Анатолий Квашнин, сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах.

Он умер 7 января в военном госпитале, у него ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, сообщил собеседник агентства.

Информацию о смерти Квашнина подтвердил руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.

Анатолию Квашнину было 75 лет. Он руководил Генштабом в 1997-2004 годах, был Героем России, генералом армии в отставке. С 2004 по 2010 год он был полпредом президента в Сибирском федеральном округе.

Хроника 09 января 2020 года – 07 января 2022 годаПандемия коронавируса
Анатолий Квашнин коронавирус Генштаб СФО

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