Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:04Заразились
на 13.01В России 10 723 305+21 155В мире 317 166 137+3 667 957

Минкультуры РФ обратилось в Генпрокуратуру из-за поврежденной вандалом картины

На выставке в Екатеринбурге на картине ученицы Малевича нарисовали глазки

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ направило жалобу в Генпрокуратуру России в связи с повреждением картины "Три фигуры" работы ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской из коллекции Государственной Третьяковской галереи, предоставленной на выставке в екатеринбургском фонде "Президентский центр Б.Н.Ельцина".

"В целях отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту повреждения картины Лепорской А.А. "Три фигуры" Департамент музеев и внешних связей направил жалобу в Генпрокуратуру России", - сообщили "Интерфаксу" в министерстве.

Собеседник агентства уточнил, что в настоящее время в ведомстве ждут решения по данному вопросу.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что картина Лепорской "Три фигуры" (1932–1934) из коллекции Государственной Третьяковской галереи, отправленная на выставку "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" в екатеринбургский фонд "Президентский центр Б.Н.Ельцина", пострадала от рук вандала. Неизвестный пририсовал шариковой ручкой небольшие глазки на абстрактных лицах двух фигур на картине.

По данным издания The Art Newspaper, чернила проникли в красочный слой, поскольку титановые белила, которыми написаны лица, не покрыты авторским лаком. Дирекция Ельцин Центра, по данным издания, обратилась в полицию с заявлением об этом 20 декабря. Управление МВД РФ по городу провело проверку, по результатам которой 20 декабря приняло решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Минкультуры РФ Анна Лепорская

Новости

Под слоем краски картины Боттичелли нашли набросок Мадонны с младенцем

Под слоем краски картины Боттичелли нашли набросок Мадонны с младенцем

Берлинале пройдет в очном формате с 10 по 16 февраля

Берлинале пройдет в очном формате с 10 по 16 февраля

У актера Леонида Куравлева диагностировали воспаление легких

"Власть пса" стала обладателем "Золотого глобуса" как лучшая драма

"Наследники" получили "Золотой глобус" как лучший драматический сериал

"Вестсайдская история" Спилберга стала обладателем "Золотого глобуса"

В США прошла церемония вручения премии "Золотой глобус"

В США прошла церемония вручения премии "Золотой глобус"
Умершие знаменитости

Умер автор слов песенки Крокодила Гены

Церемонию "Грэмми" перенесли из-за COVID-19

Церемонию "Грэмми" перенесли из-за COVID-19

Скончался автор музыки из "Улицы Сезам"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });