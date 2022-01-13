Минкультуры РФ обратилось в Генпрокуратуру из-за поврежденной вандалом картины

На выставке в Екатеринбурге на картине ученицы Малевича нарисовали глазки

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Минкультуры РФ направило жалобу в Генпрокуратуру России в связи с повреждением картины "Три фигуры" работы ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской из коллекции Государственной Третьяковской галереи, предоставленной на выставке в екатеринбургском фонде "Президентский центр Б.Н.Ельцина".

"В целях отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по факту повреждения картины Лепорской А.А. "Три фигуры" Департамент музеев и внешних связей направил жалобу в Генпрокуратуру России", - сообщили "Интерфаксу" в министерстве.

Собеседник агентства уточнил, что в настоящее время в ведомстве ждут решения по данному вопросу.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что картина Лепорской "Три фигуры" (1932–1934) из коллекции Государственной Третьяковской галереи, отправленная на выставку "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства" в екатеринбургский фонд "Президентский центр Б.Н.Ельцина", пострадала от рук вандала. Неизвестный пририсовал шариковой ручкой небольшие глазки на абстрактных лицах двух фигур на картине.

По данным издания The Art Newspaper, чернила проникли в красочный слой, поскольку титановые белила, которыми написаны лица, не покрыты авторским лаком. Дирекция Ельцин Центра, по данным издания, обратилась в полицию с заявлением об этом 20 декабря. Управление МВД РФ по городу провело проверку, по результатам которой 20 декабря приняло решение об отказе в возбуждении уголовного дела.