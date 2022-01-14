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Третьяковка оценила в 250 тысяч рублей пририсованные картине глазки

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Реставрационный совет Третьяковской галереи оценил восстановление картины "Три фигуры" Анны Лепорской, на которой неизвестны пририсовал шариковой ручки глазки безликим изображениям, в 250 тысяч рублей, рассказал "Интерфаксу" руководитель арт-галереи "Ельцин Центра" Илья Шипиловских.

В Екатеринбург эту работу привезли из Москвы, она входит в собрание Третьяковки. После того, как в арт-галерее картина "прозрела", ее отправили в Москву.

Где именно ее будут реставрировать, Шипиловских не знает.

По его словам, сам "Ельцин Центр" оценил сумму ущерба в 200 тысяч рублей.

На вопрос, вернется ли работа в экспозицию "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства", Шипиловских также не смог ответить. Он полагает, что восстановление полотна займет какое-то время. Выставка в "Ельцин Центре" продолжается до 20 февраля.

Глазки у двух из трех фигур на картине появились еще в декабре, вскоре после открытия выставки. Тогда же "Ельцин Центр" направил в полицию заявление о случившемся, там отказались возбуждать уголовное дело из-за незначительности суммы ущерба.

Об инциденте стало известно в январе, когда Минкультуры пожаловалось в Генпрокуратуру России и потребовало, чтобы уголовное дело все же возбудили. "Ельцин Центр" выразил готовность передать следствию все результаты внутренней проверки, в том числе записи с видеокамер. В организации подчеркнули, что ее сотрудники к этому преступлению не причастны.

В издании The Art News Paper отметили сложность реставрации работы, поскольку чернила проникли в красочный слой, поскольку титановые белила, которыми написаны лица, не покрыты авторским лаком.

После инцидента в "Ельцин Центре" решили усилить охрану картин и установить перед всеми работами в галерее защитные экраны.

Анна Лепорская считается воспитанницей Казимира Малевича.

Ельцин Центр Анна Лепорская Казимир Малевич Третьяковская галерея Москва Екатеринбург Илья Шипиловских

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