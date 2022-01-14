Американская кинокомпания снимет сериал по мотивам фильма Юрия Быкова "Дурак"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Компания Orion Television ("дочка" Metro-Goldwyn-Mayer) купила права на картину "Дурак" российского режиссера Юрия Быкова и планирует снять сериал-адаптацию на английском языке. Об этом сообщило издание Variety.

Сейчас адаптация называется "Коллапс" (Collapse). Продюсеры: Алекс Резник, Лоуренс Бендер и Кевин Браун.

Участие в работе над проектом примут гендиректор медиа-холдинга "СТС Медиа" Вячеслав Муругов и генеральный продюсер компании Star Media Влад Ряшин.

Социальная драма Быкова вышла на экраны в 2014 году и была удостоена кинопремии "Ника" за лучший сценарий, призов "Кинотавра" и Локарнского кинофестиваля, а также ряда других наград. Продюсером фильма выступил народный артист РФ, режиссер, сценарист и худрук киностудии "Рок" Алексей Учитель.

Ранее американская компания Netflix сделала адаптацию фильма Быкова "Майор" (также в виде сериала, он получил название "Семь секунд"). Драматический мини-сериал 2018 года выиграл премию "Эмми" за главную женскую роль и был номинирован на "Золотой глобус" в той же категории.