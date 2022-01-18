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Французский фильм "Событие" стал обладателем премии братьев Люмьер

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Картина "Событие" французского режиссера Одри Диван удостоена премии братьев Люмьер в номинации фильм года.

Трансляцию церемонии награждения в понедельник вечером проводил французский телеканал "Canal+". Кинопремия вручается Институтом Люмьер в рамках одноименного кинофестиваля, который проходит ежегодно во французском городе Лион.

В сентябре 2021 года картина "Событие" получила "Золотого льва", главную награду Венецианского кинофестиваля. Россию тогда в основном конкурсе старейшего смотра представлял фильм "Капитан Волконогов бежал" режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова.

Франция Премия братьев Люмьер

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