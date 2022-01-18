Французский фильм "Событие" стал обладателем премии братьев Люмьер
Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Картина "Событие" французского режиссера Одри Диван удостоена премии братьев Люмьер в номинации фильм года.
Трансляцию церемонии награждения в понедельник вечером проводил французский телеканал "Canal+". Кинопремия вручается Институтом Люмьер в рамках одноименного кинофестиваля, который проходит ежегодно во французском городе Лион.
В сентябре 2021 года картина "Событие" получила "Золотого льва", главную награду Венецианского кинофестиваля. Россию тогда в основном конкурсе старейшего смотра представлял фильм "Капитан Волконогов бежал" режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова.