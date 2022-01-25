Штраф до 1 млн руб. грозит театру Табакова за нарушение мер профилактики COVID-19

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Нарушения мер профилактики COVID-19 выявили в театре Олега Табакова, теперь заведению грозит штраф, сообщили в столичном Объединении административно-технических инспекций (ОАТИ).

Как заявил журналистам главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов, при входе в театр посетители не соблюдали социальную дистанцию, также были нарушены требования по соблюдению масочного режима.

Он добавил, что, кроме того, выявлены случаи отсутствия масок у посетителей театра.

Теперь заведению грозит штраф в размере 300 тыс. руб. Его размер может вырасти до 1 млн руб., если будет доказан факт причинения вреда здоровью человека.

Накануне начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков сообщил, что в ряде общественных мест города усилили проверки соблюдения мер профилактики COVID-19.