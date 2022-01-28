"Золотой орел" объявит лауреатов премии за 2021 год

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России "Золотой орел" пройдет в пятницу вечером на киноконцерне "Мосфильм", на звание лучшего фильма претендуют 5 картин.

В номинации "Лучший фильм" представлены "Иван Денисович" Глеба Панфилова, участвовавший в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля фильм "Капитан Волконогов бежал" Натальи Меркуловой и Алексея Чупова, "Огонь" Алексея Нужного, "Серебряные коньки" Михаила Локшина и "Уроки Фарси" Вадима Перельмана.

В категории "Лучший телевизионный сериал" представлены "Грозный" Алексея Андрианова, "Обитель" Александра Велединского и "Седьмая симфония" Александра Котта.

В номинации "Лучший сериал онлайн платформ", которая была введена с этого года, за награду будут бороться "Вампиры средней полосы" Антона Маслова, "Вертинский" Авдотьи Смирновой и "Пингвины моей мамы" Натальи Мещаниновой.

На звание "Лучшего анимационного фильма" претендуют мультфильмы "Аляска", "Конь Юлий и большие скачки" и "Кощей. Начало".

За лучшую режиссуру поборются Панфилов, Меркулова и Чупов, а также Локшин.

В номинации за лучшую женскую роль в кино за награду поборются Анна Михалкова ("Депо"), Ирина Старшенбаум ("Общага") и Мария Аронова ("Пара из будущего"), за лучшую мужскую роль - Филипп Янковский ("Иван Денисович"), Юра Борисов ("Капитан Волконогов бежал") и Константин Хабенский ("Огонь").

"Золотой орел" - национальная кинонаграда России, учрежденная Национальной Академией кинематографических искусств и наук России. Премия присуждается с 2002 года за выдающиеся достижения в сфере киноискусства по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов Академии. Отбор фильмов по номинациям осуществляет экспертный совет.