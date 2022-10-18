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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Награждение премиями "Золотой орел" пройдет 27 января на "Мосфильме"

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Церемония награждения лауреатов премии Национальной академии кинематографических искусств и наук России "Золотой Орел" пройдет 27 января 2023 года в 1-м павильоне киноконцерна "Мосфильм", сообщили организаторы церемонии.

Нововведением этого года станет добавление номинации "Лучшие актер/актриса онлайн-сериала". По итогам первого тура голосования будет определен шорт-лист премии.

Всего в лонг-лист включена 51 картина, претендующая на звание "Лучшего игрового фильма", среди них "Брат во всем" Александра Золотухина, "Дышите свободно" Сергея Бодрова-старшего, "Здоровый человек" Петра Тодоровского, "Кэт" Бориса Акопова, "Непослушник" и "Дикая" Владимира Котта, "Первый Оскар" Сергея Мокрицкого, "Сердце Пармы" Антона Мегердичева, "Чемпион мира" Алексея Сидорова, "Мистер нокаут" Артема Михалкова, "Петрополис" Валерия Фокина и другие.

Мосфильм Золотой Орел Москва Сергей Бодров Петр Тодоровский Артем Михалков
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