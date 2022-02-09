Поиск
Биатлон11:30Мужчины. Финал  Франция Белоруссия НорвегияПодробнееЛыжные гонки13:30Женщины. Финал  Швеция Швеция СШАПодробнееЛыжные гонки13:55Мужчины. Финал  Норвегия Италия РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено 08 февраляЗаразились
на 08.02В России 13 147 666+165 643В мире 397 672 003+2 651 003

Адель стала триумфатором Brit Awards 2022

Адель стала триумфатором Brit Awards 2022
Фото: JMEnternational/Getty Images

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Адель получила сразу три награды – музыкант года, песня года ("Easy On Me") и альбом года ("30"), сообщает BBC News.

КультураПоследний альбом певицы Адель возглавил британский хит-парадЧитать подробнее

Ее так называемый "альбом о разводе", "30 лет", стал самым продаваемым в 2021 году. Он разошелся тиражом более 600 тыс. копий всего за шесть недель. Певица посвятила свою награду своему сыну и экс-супругу.

На номинацию "музыкант года" помимо Адель претендовали Эд Ширан, рэпер Дэйв, рэп-исполнительница Little Simz и автор-исполнитель Sam Fender.

Лучшим международным артистом стала Billie Eilish, международной песней - "Good 4 U" Olivia Rodrigo, поп-исполнителем – Dua Lipa, новым британским артистом - Little Simz, британской группой - Wolf Alice, международной - Silk Sonic, сонграйтером – Ed Sheeran.

Церемония вручения Brit Awards состоялась 8 февраля 2022 года на O2 Arena в Лондоне.

В ноябре последний альбом певицы под названием "30" возглавил британский хит-парад. Альбом "30" был выпущен 19 ноября и стал самым приобретаемым в 2021 году. За неделю его купили 261 тыс. человек.

Brit Awards 2022 Адель

Новости по теме

Новости

Названы номинанты на премию "Оскар"

Названы номинанты на премию "Оскар"
Умершие знаменитости

Умер актер и режиссер Виктор Мережко

Умер актер и режиссер Виктор Мережко

Леонида Куравлева похоронят 1 февраля

Умершие знаменитости

Умер актер Леонид Куравлев

Умер актер Леонид Куравлев

В Москве открылся музей братьев Третьяковых

В Москве открылся музей братьев Третьяковых

Обладателем гран-при "Золотого орла" стали "Серебряные коньки"

Минкультуры опровергло информацию о расформировании Литинститута

Минкультуры опровергло информацию о расформировании Литинститута

Умер актер Расми Джабраилов

Гендиректор МХАТ им. Горького сообщил о хищении 4 млн рублей в театре

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });