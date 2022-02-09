Адель стала триумфатором Brit Awards 2022

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Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Адель получила сразу три награды – музыкант года, песня года ("Easy On Me") и альбом года ("30"), сообщает BBC News.

Ее так называемый "альбом о разводе", "30 лет", стал самым продаваемым в 2021 году. Он разошелся тиражом более 600 тыс. копий всего за шесть недель. Певица посвятила свою награду своему сыну и экс-супругу.

На номинацию "музыкант года" помимо Адель претендовали Эд Ширан, рэпер Дэйв, рэп-исполнительница Little Simz и автор-исполнитель Sam Fender.

Лучшим международным артистом стала Billie Eilish, международной песней - "Good 4 U" Olivia Rodrigo, поп-исполнителем – Dua Lipa, новым британским артистом - Little Simz, британской группой - Wolf Alice, международной - Silk Sonic, сонграйтером – Ed Sheeran.

Церемония вручения Brit Awards состоялась 8 февраля 2022 года на O2 Arena в Лондоне.

В ноябре последний альбом певицы под названием "30" возглавил британский хит-парад. Альбом "30" был выпущен 19 ноября и стал самым приобретаемым в 2021 году. За неделю его купили 261 тыс. человек.