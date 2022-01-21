Адель заявила о переносе концертов в Лас-Вегасе из-за COVID-19 у половины ее команды

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Британская певица Адель сообщила об отмене ближайших концертов в Лас-Вегасе за сутки до начала тура из-за проблем с логистикой и положительных тестов на коронавирус у половины ее команды.

В своем видеообращении к поклонникам в инстаграме она сообщила, что не спала последние 30 часов, но времени не хватило и подготовиться к началу тура оказалось невозможно. Певица извинилась перед зрителями и пообещала, что в ближайшее время будут назначены новые даты концертов.

Как сообщает BBC News, серия концертов Weekends With Adele в Лас-Вегасе была анонсирована в ноябре. Согласно плану, Адель должна была давать по два концерта каждые выходные вплоть до апреля.

Адель выпустила четвертый альбом "30" 19 ноября 2021 года. Это был первый релиз с 2015 года.