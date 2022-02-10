В дворцы Царского Села 13 и 14 февраля пустят бесплатно обладателей трех имен

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Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Музей-заповедник Царское Село 13 и 14 февраля откроет бесплатный доступ в Екатерининский и Александровский дворцы для посетителей с именами Валентин, Валентина и Любовь, сообщила пресс-служба ГМЗ.

Бесплатный билет им дадут в кассе по предъявлению документа, удостоверяющего личность. Кроме того, все посетители обязаны предъявлять либо QR-код о вакцинации или перенесенном COVID-19, либо справку о медотводе от вакцинации, либо отрицательный результат ПЦР-теста, взятого не ранее чем за 48 часов до визита в музей.

Оба дворца в эти дни будут открыты с 10 до 18 часов, кассы работают до 16:45.

С 28 января по 13 февраля действует временный запрет на посещение экспозиций музея посетителями младше 18 лет.