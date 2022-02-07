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Американцы готовы потратить $23,9 млрд на подарки к 14 февраля

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Средние расходы американцев на отмечание Дня святого Валентина 14 февраля 2022 года могут увеличиться до $175,41 на человека со $164,76 в 2021 году, показал опрос, проведенный для Национальной федерации розничной торговли (NRF) США и Prosper Insights.

Совокупные расходы по стране составят $23,9 млрд против $21,8 млрд в 2021 году. Таким образом траты американцев максимально приблизились к рекорду, поставленному в 2020 году ($27,4 млрд) и заняли вторую строчку как одни из самых максимальных расходов на подарки по случаю Валентинова дня.

"День святого Валентина - особенный праздник для многих американцев, и его значение возросло даже больше, поскольку мы преодолеваем пандемию. Ритейлеры готовы помочь потребителям отметить этот праздник запоминающимся и значимым образом", - отметил глава NRF Мэтью Шэй.

Более половины опрошенных американцев (53%) собираются праздновать День святого Валентина в этом году. При этом 76% из них считают, что с учетом текущего состояния пандемии очень важно отпраздновать этот день.

Наиболее популярным подарками для вторых половинок остаются сладости (выбирают 56% респондентов), открытки (40%) и цветы (37%).

Около трети опрошенных планируют провести со своими избранниками время вне дома - в ресторанах, кинотеатрах, театрах и других местах, против 24% в прошлом году. Совокупные траты на это, как ожидается, составят $4,3 млрд.

Ювелирные украшения собираются дарить 22% респондентов. Траты на этот подарок прогнозируются на уровне $6,2 млрд, максимум за всю историю ведения подсчетов NRF, против $4,1 млрд в прошлом году.

"Традиционные подарки на Валентинов день, такие как как сладости и цветы, кажется, никогда не выйдут из моды, но в этом году люди больше хотят отправиться куда-то для празднования этого дня. Это особенно актуально для молодого поколения", - отметил Фил Рист, исполнительный вице-президент Prosper Insights.

Онлайн-магазины стали самыми популярными местами для покупки подарков - к ним обратились 41% респондентов. В супермаркетах подарки купили 32%, в дискаунтерах - 28%. К услугам малого и среднего бизнеса обратились 18%, флористов - 17%.

Опрос NRF и Prosper Insights проводили с 3 по 11 января среди 7728 американцев.

NRF США Мэтью Шэй Святой Валентин коронавирус Фил Рист Prosper Insights

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