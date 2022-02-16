В феврале в Москве пройдет гитарный фестиваль

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - IX фестиваль "Гитара. От классики до рока" пройдет в Московском международном доме музыки 20 и 26 февраля, сообщают организаторы.

В первом концерте (20 февраля) будут представлены русская семиструнная, десятиструнная, барочная, классическая и электрогитара. В этот вечер выступят гитаристки Анастасия Бардина и Марина, лютнист и певец Андрей Чернышов, который исполнит песни эпохи Возрождения, аккомпанируя себе на лютне. "Фортепианную технику" игры на электрогитаре продемонстрирует Дмитрий Малолетов.

Завершит программу первого фестивального дня выступление мастера классической гитары, лауреата международных конкурсов, профессора Академии имени Маймонида Евгения Финкельштейна.

Второй концерт (26 февраля) откроется выступлением гитариста Алексея Корбанова. Квартет Дмитрия Купцова представит направление "джаз-мануш" (цыганский джаз). Также в этот день выступит дуэт– флейтист Станислав Ярошевский и гитарист Ровшан Мамедкулиев - победитель престижных международных конкурсов (в том числе Guitar Foundation of America, США). Завершит программу фестиваля выступление группы Олега Изотова, известного гитариста и саунд-продюсера, овладевшего всеми стилями игры на гитаре – от классического направления до хип-хопа и extreme metal.