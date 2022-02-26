Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:46

Летние гастроли Большого театра в Лондоне не состоятся

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр не поедет на гастроли в Лондон из-за событий на Украине, сообщили "Интерфаксу" в театре.

"Гастроли Большого театра в Лондон организует наш давний партнер Лилиан Хоххаузер, и действительно, шли переговоры о том, чтобы провести их на площадке театра "Ковент Гарден" (Royal Opera House), хотя официального подписания соглашения не было. Поскольку из-за ограничительных мер по коронавирусу мы не были уверены в возможности такого турне, мы никогда официально не объявляли об этих гастролях", - сказали в театре, комментируя сообщение "Ковент Гарден" об отмене гастролей ГАБТ.

Как добавил собеседник агентства, "в нынешней ситуации становится еще более сложно организовать приезд и выступления нашего коллектива в Великобритании".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что театр "Ковент-Гарден" в Лондоне отменил летние гастроли артистов Большого театра на фоне ситуации на Украине.

Большой театр Лондон Ковент Гарден

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Россию не пустят на "Евровидение" в 2022 году

Россию не пустят на "Евровидение" в 2022 году

"Кинотавр" пройдёт в Сочи в сентябре

Умер актер Борис Невзоров

Умер актер Борис Невзоров
Умершие знаменитости

Скончался народный артист РФ Геннадий Юхтин

Названы ведущие церемонии вручения "Оскара"

Названы ведущие церемонии вручения "Оскара"

В дворцы Царского Села 13 и 14 февраля пустят бесплатно обладателей трех имен

В дворцы Царского Села 13 и 14 февраля пустят бесплатно обладателей трех имен

Адель стала триумфатором Brit Awards 2022

Адель стала триумфатором Brit Awards 2022

Названы номинанты на премию "Оскар"

Названы номинанты на премию "Оскар"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });