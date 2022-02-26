Летние гастроли Большого театра в Лондоне не состоятся

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Государственный академический Большой театр не поедет на гастроли в Лондон из-за событий на Украине, сообщили "Интерфаксу" в театре.

"Гастроли Большого театра в Лондон организует наш давний партнер Лилиан Хоххаузер, и действительно, шли переговоры о том, чтобы провести их на площадке театра "Ковент Гарден" (Royal Opera House), хотя официального подписания соглашения не было. Поскольку из-за ограничительных мер по коронавирусу мы не были уверены в возможности такого турне, мы никогда официально не объявляли об этих гастролях", - сказали в театре, комментируя сообщение "Ковент Гарден" об отмене гастролей ГАБТ.

Как добавил собеседник агентства, "в нынешней ситуации становится еще более сложно организовать приезд и выступления нашего коллектива в Великобритании".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что театр "Ковент-Гарден" в Лондоне отменил летние гастроли артистов Большого театра на фоне ситуации на Украине.