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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:17

"ГЭС-2" закроет все выставки из-за событий на Украине

Само здание будет открыто и продолжит принимать посетителей

"ГЭС-2" закроет все выставки из-за событий на Украине
Проект "Санта-Барбара" в Доме культуры "ГЭС-2"
Фото: Авилов Александр/АГН "Москва"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Дом культуры "ГЭС-2" объявил, что закроет все выставки и проекты, запущенные после открытия, из-за событий на Украине, также будет закрыта венецианская резиденция фонда V-A-C Дзаттере.

Военная операция на Украине

Свою работу заканчивают все выставки текущего сезона, а также мероприятия публичной программы. В частности, в понедельник Дом культуры "ГЭС-2" завершает первый сезон проекта "Санта-Барбара".

При этом здание "ГЭС-2", включая семейную мастерскую для детей и взрослых Ателье, библиотеку, ресторан и кафе, продолжает свою работу. Для всех желающих доступны медиаторские туры, которые познакомят с архитектурой и историей пространства, Центр художественного производства "Своды" продолжит свою работу и открыт для художников программы.

Фонд V-A-C также принял решение приостановить функционирование палаццо Дзаттере и работу над проектами в Венеции "в связи с происходящими событиями в знак уважения к аудитории".

V-A-C Дзаттере - культурное пространство в Венеции, открытое фондом V-A-C в 2017 году.

Ранее решение о приостановке работы над выставками принял Музей современного искусства "Гараж".

"ГЭС-2" открыли после долгой реконструкции в декабре 2021 года. Комплекс посетил президент Владимир Путин.

Военная операция на Украине. Хроника

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Хроника 24 – 27 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
ГЭС-2 Москва V-A-C Дзаттере Украина Гараж Венеция

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