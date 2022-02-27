Руководитель балетной труппы МАМТ покинул свой пост

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Художественный руководитель балетной труппы Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, французский балетмейстер Лоран Илер принял решение покинуть театр, сообщили "Интерфаксу" в МАМТ.

"Покинуть пост художественного руководителя балетной труппы нашего театра - личное решение Лорана Илера. Мы выражаем сожаление и благодарим его за годы плодотворной работы", - сообщили в театре.

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на Илера сообщило, что тот принял решение уйти в отставку. "Вчера я ушел в отставку, сегодня об этом будет объявлено на сайте (театра), завтра я уезжаю из Москвы, учитывая ситуацию", - цитирует Илера агентство.

Лоран Илер - французский солист балета, балетмейстер, педагог. С 1 января 2017 года возглавлял балетную труппу МАМТ.