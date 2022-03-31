Цискаридзе сообщил о давлении на иностранных студентов Академии Вагановой

Воспитанникам училища отказали в участии в конкурсе Le Prix de Lausanne в Швейцарии

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Иностранные консульства требовали от своих сограждан - студентов Академии русского балета имени Вагановой - покинуть Россию, заявил ректор учебного заведения, народный артист России Николай Цискаридзе. Он сказал это на выездном заседании комитета Совета Федерации по науке образованию и культуре.

"И каждый из них (студентов - ИФ) мне по отдельности рассказывал, как их заставили покинуть страну, как их вызывали в консульства. Мой финский ученик был вызван пять раз. На пятый раз они его заставили покинуть (Россию - ИФ). Вплоть до того, что говорили, (...) что мы вам поставим в паспорте отметку о том, что вы неблагонадежный гражданин", - сказал ректор.

Цискаридзе выразил обеспокоенность в связи с оттоком из академии студентов из стран Западной Европы и США. В его собственном классе из девяти воспитанников-иностранцев остался только один, и его стойкость удивительна.

"За эти девять лет, что я являюсь ректором, у меня очень много иностранных студентов поступили на службу в Мариинский, Большой, Михайловский театры", - отметил ректор.

Он также напомнил сенаторам, что в академию были приняты 10 детей из ДНР, ЛНР и Киева. "Мы ждем еще пять (детей - ИФ) . Мы берем исключительно тех детей, кто соответствует нашему профилю профессионально. К сожалению, даже тех, кого принимаем, последние полгода не учились вообще", - заметил ректор.

Разрыв сотрудничества Академии Вагановой и Le Prix de Lausanne

Цискаридзе также сообщил, что организаторы международного балетного конкурса Le Prix de Lausanne в Швейцарии уведомили академию о разрыве сотрудничества. Теперь воспитанники академии не смогут принять в нем участие.

"Я получил письмо от конкурса в Лозанне. Один из старейших детских конкурсов. Мы получили письмо, что они с нами разрывают договор на основе того, что на сайте академии не осудили действия правительства (России - ИФ)", - сказал он.

В ответе он объяснил организаторам конкурса невозможность выполнить это требование.

"Очень подробно описал, по каким пунктам конвенции международного права мы не имеем права ничего осуждать, по каким пунктам международного права, связанного с несовершеннолетними детьми, не имеем права ничего говорить. А главное, что они не имеют права (...) от нас что-либо требовать" - сказал Цискаридзе.

Комментируя решение организаторов конкурса, ректор отметил, что оно принято, хотя за границей бесплатно пользуются тем, что создавалось в России и СССР.

"Те величайшие люди, (...) чье творчество составляет основу конкурсной программы, - да, это итальянцы, французы, немцы, русские, евреи, грузины и так далее, и так далее... все они были на службе у русского императора, у Советского Союза. Все они получали образование здесь. Так или иначе это было на самом деле до середины XX века, пока не настала так называемая оттепель, когда мы подарили миру весь русский классический репертуар. Тогда, в XX веке, никто не задумывался оформить авторские права - ни на что. Потому все русское пользуется бесплатно и как угодно. Но нам потом указывают, что нам делать. Это очень неприятно", - заметил Цискаридзе.

"Люди должны научиться договариваться, - сказал Цискаридзе, отвечая на вопрос "Интерфакса" перед заседанием о ситуации на Украине. - Они должны уважать друг друга. И, к сожалению, это очень большая проблема не только в нынешнем мире. Это была проблема всегда".

Международный балетный конкурс Prix de Lausanne (Приз Лозанны) проходит ежегодно в конце января - начале февраля в Лозанне с 1973 года. В нем участвуют танцоры в возрасте 15-18 лет. Цель конкурса - открывать, продвигать и поддерживать юные таланты.