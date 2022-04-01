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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:11

Оператор конференций Adam Smith приостановил работу в России

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Компания Adam Smith Conferences, которая занимается организацией экономических форумов, решила приостановить работу в России из-за событий на Украине.

На этой неделе в Москве прошло одно из самых известных традиционных мероприятий Adam Smith Conferences - Саммит финансовых директоров, однако его проведением занимался уже локальный партнер, а не сама международная компания.

"К сожалению, Adam Smith Conferences на данный момент приостанавливает свою деятельность в России и передает российским партнерам, в числе которых находится компания Trinity Events, свои мероприятия", - заявила на саммите CFO руководитель межотраслевых проектов Trinity Events Наталья Дробыш.

"То, что происходит сейчас, безусловно, является трагедией и изменит не только судьбы людей, но и рынок во всем мире. Ближайшее время многим компаниям придется работать в антикризисном режиме и искать решения для своего бизнеса", - процитировала Дробыш письмо Adam Smith Conferences. По ее словам, Trinity Events "подхватывает мероприятия, которые будут проходить в России".

Ряд иностранных спикеров, которые должны были выступить на саммите в онлайн-режиме, участвовать в нем не стали.

Adam Smith Conferences Москва Украина Наталья Дробыш Trinity Events Саммит финансовых директоров
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