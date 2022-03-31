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Эксперт пояснил причины приостановки проката фильмов Disney в РФ с 7 апреля

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Решение о приостановке проката в российских кинотеатрах фильмов компании Disney с 7 апреля может быть связано с окончанием сроков доступа к контенту, в том числе и к российским фильмам, сообщил "Интерфаксу" член Ассоциации владельцев кинотеатров, глава российского представительства корпорации Сomscore Роман Исаев.

Профильное издание "Бюллетень кинопрокатчика" со ссылкой на источники в индустрии сообщило, что Disney с 7 апреля приостанавливает прокат своих фильмов в российских кинотеатрах. Запрет на демонстрацию затронет как зарубежные проекты студии, такие как "Смерть на Ниле", так и российские релизы ("Мистер нокаут").

"Компания озвучила своё решение о приостановке (работы в России) в первых числах марта, когда не вышел в кинотеатр анимационный фильм "Я краснею" (...). В середине марта Disney перестал продлевать ключи доступа к контенту на те картины, которые были в прокате, в том числе на российский фильм "Мистер нокаут", тут ничего нового нет", - сказал Исаев.

Он уточнил, что компания уже ведёт переговоры о передаче прав на те картины, которые были у Disney как у дистрибутора, другим компаниям.

"Смерть на Ниле" присутствовала в прокате каких-то кинотеатров, вполне вероятно, что 7 апреля финальная дата, когда во всех кинотеатрах уже точно прокат должен быть прекращён", - отметил эксперт, комментируя информацию о приостановке показа картин.

В российском офисе компании Disney не смогли подтвердить "Интерфаксу" информацию о приостановке проката своих картин. "Внутри компании такой информации нет", - сообщил собеседник агентства.

В начале марта компания Disney приняла решение приостановить выпуск новых фильмов в России, а также приостановила лицензирование проектов для видеосервисов. Вышедшие релизы компании продолжали идти в кинотеатрах.

По данным издания, по состоянию на 27 марта компания Disney является лидером среди дистрибьюторов в России, ее доля на российском рынке составляла 31,67%.

Disney Россия
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