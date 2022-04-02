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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Глава Минкультуры РФ выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Яковлевой

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Александры Яковлевой, отметив ее преданность делу и яркую индивидуальность.

"Многогранный талант, преданность избранному делу и яркая индивидуальность позволили ей стать одной из самых востребованных актрис нашей страны. Своим творчеством Александра Евгеньевна покорила миллионы зрительских сердец и добилась высокого профессионального признания", - сказала Любимова, слова которой привели в пресс-службе министерства.

Министр отметила, что каждая работа Яковлевой была истинным образцом самоотдачи и искренности для зрителей.

Актриса театра и кино Александра Яковлева скончалась на 65-м году жизни после продолжительной болезни.

Яковлева родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. В 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Среди ее работ в кино - роли в таких картинах, как "Экипаж" Александра Митта, "Чародеи" режиссера Константина Бромберга, "Человек с бульвара Капуцинов" Аллы Суриковой и другие. Всего в фильмографии артистки более 30 ролей.

Александра Яковлева Ольга Любимова
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