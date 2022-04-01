Актриса Александра Яковлева умерла на 65-м году жизни

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Актриса театра и кино Александра Яковлева, известная по работам в фильмах "Чародеи" и "Экипаж", скончалась в возрасте 64 лет, сообщил "Интерфаксу" режиссер Николай Лебедев.

"К сожалению, это так. Она долго болела, но держалась и сражалась до последнего", - сказал собеседник агентства.

Яковлева родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. В 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). Среди ее работ в кино - роли в таких картинах, как "Экипаж" Александра Митта, "Чародеи" режиссера Константина Бромберга, "Человек с бульвара Капуцинов" Аллы Суриковой и другие. Всего в фильмографии артистки более 30 ролей.