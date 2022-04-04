Российские картины в Финляндии задержаны из-за санкций

Архивное фото Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Проблемы с российскими картинами на финляндской границе связаны с новыми санкциями Евросоюза, сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Действительно, в связи с введением последних санкций Евросоюзом возникла некоторая задержка на пересечении границы между Хельсинки, а это внешний контур Евросоюза, и Российской Федерацией", - заявил Швыдкой в понедельник на пресс-конференции.

По его словам, разбором ситуации занимаются российские дипломатические сотрудники, сотрудники зарубежных учреждений в Финляндии. "Поскольку есть вещи в разных странах, то в разных странах к этому подключены наши зарубежные учреждения. Этим занимается, естественно, и министерство культуры. Этим занимаются директора музеев, которые предоставляли свои произведения на выставки", - пояснил он.

"Идет серьезная планомерная работа. Повторю, она связана с новым пакетов санкций", - сказал Швыдкой.

Он надеется, что картины окажутся в России.

"Я думаю, что сегодня мы делаем все, для того, чтобы эти произведения вернулись в Россию. Полагаю, что так оно и будет. При том, что, как вы понимаете, ситуация геополитическая - достаточно сложная. Но я надеюсь, что все вещи, которые были вывезены за рубеж, вернутся в Российскую Федерацию в свой срок", - отметил спецпредставитель президента.

Ранее в понедельник таможня Финляндии официально признала задержание картин из-за санкций ЕС. "В выходные дни таможня на пограничном пункте пропуска "Ваалимаа" задержала три партии груза, которые могут подпадать под санкции ЕС. Ведомство начало предварительное расследование этих случаев, которые предусматривают серьезное нормативно-правовое нарушение в виде уголовного преступления (...) Таможня конфисковала грузы. Местом их назначения была Россия", - говорится в сообщении ведомства.

Российские СМИ ранее сообщили о задержании грузовиков, в которых находились более чем 200 картин из Эрмитажа и Третьяковской галереи, которые участвовали в выставке в Милане "Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей".

В Эрмитаже журналистам пояснили, что сложности связаны с логистикой, а не санкциями. "Подробности перемещения экспонатов не сообщаются с целью обеспечения их безопасности", - сказали "Интерфаксу" в музее.

СМИ уточняют, что на выставке в Милане были произведения из ГМЗ "Павловск", ГМЗ "Царское Село", ГМЗ "Гатчина" и других музеев.