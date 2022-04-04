Минкультуры отрицает принадлежность задержанных Финляндией картин к коллекции Морозовых

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Картины, с которыми возникли проблемы при возвращении на финской границе, были частью двух выставок в Италии, информация о том, что экспонаты, относятся к выставке "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", не соответствует действительности, сообщили в Минкультуры РФ.

"Экспонаты, проходящие таможенный досмотр на финской границе, были частью двух выставок в Италии (...) Информация о том, что экспонаты, проходящие таможенную проверку на финской границе, относятся к выставке "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", не соответствует действительности", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме, в число экспонатов, проходящих таможенную проверку, как уточнили в ведомстве, входят художественные произведения ГМИИ Пушкина, прибывшие из Японии, где они экспонировались в городском музее Тиба.

"Вопрос прохождения таможенного оформления экспонатов находится на контроле Минкультуры и других заинтересованных ведомств", - добавили в сообщении.

Ранее в понедельник таможня Финляндии официально признала задержание картин из-за санкций ЕС. "В выходные дни таможня на пограничном пункте пропуска "Ваалимаа" задержала три партии груза, которые могут подпадать под санкции ЕС... Таможня конфисковала грузы. Местом их назначения была Россия", - говорилось в сообщении ведомства.

Российские СМИ ранее сообщили о задержании грузовиков, в которых находились более чем 200 картин из Эрмитажа и Третьяковской галереи, которые участвовали в выставке в Милане "Гран Тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей". В Эрмитаже журналистам пояснили, что сложности связаны с логистикой, а не санкциями.