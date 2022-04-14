Литинститут в сентябре вернется в историческое здание на Тверском бульваре

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Здания Литературного института на Тверском бульваре после реставрации и адаптации для современного использования примут студентов 1 сентября, сообщил журналистам гендиректор ППК "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян.

По его словам, по итогам ремонта и реставрации усадьба Яковлева сохранит исторический облик. Там воссоздадут лепнину на фасадах и в интерьерах, отреставрируют оконные и дверные блоки, кирпичную кладку несущих стен, элементы декора.

Главгосэкспертиза одобрила проект реставрации в 2021 году. Он предусматривает, в том числе, полную замену всех инженерных систем и благоустройство территории.

Литературный институт имени Горького занимает историческое здание усадьбы XVIII-XIX веков постройки, оно признано объектом культурного наследия.