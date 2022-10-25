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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:35

Историческое здание Литинститута примет студентов в ноябре

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Москве завершилась реконструкция и реставрация исторического здания Литературного института имени Горького, в ноябре в здании могут возобновиться занятия, сообщил "Интерфаксу" гендиректор ППК "Единый заказчик в строительстве" Карен Оганесян.

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"Все работы по Литинституту завершились, сейчас мы находимся на стадии сдачи объекта в эксплуатацию. В октябре получено заключение о соответствии, планируем в ноябре запустить в активную эксплуатацию", - сказал он.

По его словам, здание сохранило исторический облик, в корпусах был восстановлен интерьер начала XX века: мраморные подоконники, каменные лестницы, деревянные потолочные карнизы с фризом, лепной декор.

Литинститут располагается на Тверском бульваре в историческом здании усадьбы Александра Яковлева, XVIII-XIX веков постройки. Здание также называют "Домом Герцена", так как в нем в 1812 году родился Александр Герцен (сын брата Александра Яковлева) и провел там детство и юность. В середине XIX века в усадьбе жил Дмитрий Свербеев, хозяин литературного салона, который посещали Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Николай Гоголь, Виссарион Белинский, Петр Чаадаев, Евгений Баратынский и Алексей Хомяков.

В 1920-е годы дом был передан писателям: в центральном корпусе находились Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП) и Московская ассоциация пролетарских писателей (МАПП), а в обоих флигелях в разное время жили литераторы, не имевшие жилья в Москве: Осип Мандельштам, Юрий Олеша, Андрей Платонов и Василий Гроссман.

Здание признано объектом культурного наследия. Главгосэкспертиза одобрила проект реставрации Дома Герцена в 2021 году. Проект предусматривал в том числе замену всех инженерных коммуникаций и благоустройство территории.

В апреле Оганесян предполагал, что студенты вернутся в Литинститут уже с 1 сентября 2022 года.

Литинститут Дом Герцена Москва Тверской бульвар Александр Герцен Карен Оганесян
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