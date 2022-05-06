Худрук театра Вахтангова Римас Туминас прекратил свою работу в театре
Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Художественный руководитель театра им. Вахтангова Римас Туминас с 6 мая прекращает свою работу в театре.
"Римас Туминас, возглавлявший Театр имени Евгения Вахтангова с 2007 года по 9 февраля 2022 года, с 1 марта с.г. по состоянию здоровья и в связи с необходимостью лечения находился в отпуске за свой счет в Литве. С 6 мая 2022 года Римас Туминас прекращает свою деятельность в Театре имени Евгения Вахтангова", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале театра.
Отмечается, что в настоящее время театр работает под руководством директора Кирилла Крока. Театр продолжит свою деятельность в обычном режиме.
"Все творческие и художественные проекты, запланированные на 101-й сезон (2021/2022) будут выполнены. В ближайшие дни главный режиссёр театра Юрий Бутусов приступит к репетициям нового спектакля. 7 мая Художественный совет театра примет решение о пополнении труппы выпускниками Театрального института им. Б.В. Щукина", - отмечается в сообщении.
В свою очередь директор театра Крок сказал "Интерфаксу", что на данный момент кандидатура нового художественного руководителя не обсуждается. Министр культуры РФ Ольга Любимова в своем телеграм-канале уточнила, что приказ об освобождении Туминаса с занимаемой должности уже подписан.
Римас Туминас
- советский и литовский театральный режиссёр. Лауреат Национальной премии Литвы по культуре и искусству и Государственной премии РФ. Окончил режиссерский факультет ГИТИСа. Дебютировал в Театре драмы Литовской ССР. Первой московской постановкой Туминаса стала работа "Мелодия для павлина" в Театре им. К. С. Станиславского. С 1979 по 1990 год - режиссёр, с 1994 по 1999 - главный режиссёр Национального драматического театра Литвы. В 1990 году основал и возглавил Малый драматический театр Вильнюса.
В 2007 году стал художественным руководителем Московского театра имени Евгения Вахтангова.
В феврале 2022 года министр культуры Литвы Симонас Кайрис потребовал увольнения режиссера Туминаса из Вильнюсского малого театра, так как он также работает в театре в России. Тогда Туминас сообщил агентству, что остается в Вахтанговском театре, решение о том, как будет продолжено сотрудничество с Вильнюсским малым театром, будут принимать власти Литвы.