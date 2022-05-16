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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:14

Мишустин отозвал у режиссера Римаса Туминаса премию за вклад в российскую культуру

Мишустин отозвал у режиссера Римаса Туминаса премию за вклад в российскую культуру
Римас Туминас в театре имени Вахтангова
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому режиссер Римас Туминас, ранее покинувший пост худрука Театра Вахтангова, исключен из числа лиц, которым присуждена премия правительства РФ в области культуры за 2021 год.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник.

"Исключить Туминаса Римаса из числа лиц, которым присуждена премия правительства Российской Федерации 2021 года в области культуры в соответствии с распоряжением правительства РФ от 17 декабря 2021 г. 3671-p", - говорится в документе.

Согласно ранее подписанному распоряжению, Туминасу была присуждена премия за значительный вклад в развитие российской культуры, а именно за постановку "Царь Эдип".

Художественный руководитель театра им. Вахтангова Туминас с 6 мая прекратил свою работу в театре.

Туминас - советский и литовский театральный режиссёр. Лауреат Национальной премии Литвы по культуре и искусству и Государственной премии РФ. Окончил режиссерский факультет ГИТИСа, дебютировал в Театре драмы Литовской ССР. Первой московской постановкой Туминаса стала работа "Мелодия для павлина" в Театре им. К. С. Станиславского. С 1979 по 1990 год - режиссёр, с 1994 по 1999 - главный режиссёр Национального драматического театра Литвы. В 1990 году основал и возглавил Малый драматический театр Вильнюса.

В 2007 году Туминас стал художественным руководителем Московского театра имени Евгения Вахтангова.

В феврале 2022 года министр культуры Литвы Симонас Кайрис потребовал увольнения режиссера Туминаса из Вильнюсского малого театра, так как он также работает в театре в России. Тогда Туминас сообщил агентству, что остается в Вахтанговском театре, решение о том, как будет продолжено сотрудничество с Вильнюсским малым театром, будут принимать власти Литвы.

Михаил Мишустин Римас Туминас театр
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