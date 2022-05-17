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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:50

В "Библионочь" на смотровой площадке башни "Федерация" откроют библиотеку

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Москве в рамках "Библионочи" (с 28 на 29 мая) пройдет больше 750 мероприятий, в том числе на 89-м этаже башни "Федерация" в "Москва-Сити" откроют библиотеку на смотровой площадке, рассказала через пресс-службу Департамента культуры заммэра города Наталья Сергунина

"Это будет единственная в мире читальня, расположенная на такой высоте", - отметила она.

Всего посетителей будут ждать больше 220 площадок - культурные центры, музеи, школы искусств и сеть кинотеатров "Москино". Там пройдут встречи с писателями, творческие мастер-классы, лекции по литературе, спектакли.

Акция в столице начнется 28 мая в 18:00 и завершится 29 мая в 02:00.

По всей России в рамках "Библионочи" намечено больше 3000 мероприятий, которые организуют более 2,5 тысячи учреждений, сообщила замдиректора департамента региональной политики, образования и проектного управления Министерства культуры Лидия Федякина. Она отметила, что это больше, чем до пандемии.

В 2022 году темой акции стали традиции.

Торжественное открытие акции пройдет в Российской государственной библиотеке, где запустят первую электронную библиотеку индустрий.

"Это будет не просто электронное собрание документов, это будет уникальная площадка, которая станет цифровым пространство знаний, объединив современные и исторические издания, материалы как научных исследований, так и видеолекции", - добавила Федякина.

По ее словам, библиотеку могут пополнять как федеральные учреждения культуры, так и любой человек. В ней уже около 700 документов о музыке, образовании, архитектуре, искусстве и моде.

Москва Минкультуры Наталья Сергунина Лидия Федякина Библионочь. Москва-Сити Федерация Москино РГБ
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