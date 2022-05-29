Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Более 40 тыс. человек посетили московскую программу "Библионочи"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Москве познавательную акцию "Библионочь" в этом году посетили больше 40 тыс. москвичей и гостей города, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина в воскресенье.

"В библиотеках, музеях, театрах, школах искусств провели мастер-классы, лекции, экскурсии, встречи с писателями и артистами. Популярностью пользовались и онлайн-трансляции событий - они собрали 250 тыс. просмотров", - рассказала она.

Отмечается, что самыми посещаемыми площадками стали библиотеки им. Некрасова, №147 им. Орлова, №197 им. Ахматовой, детская библиотека им. Гайдара и библиотека-медиацентр №67.

С 28 по 29 мая порядка 220 учреждений, подведомственных городскому департаменту культуры, провели более 750 мероприятий в рамках акции.

Москва Библионочь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Москвичей предупредили о возможном дожде с грозой в ближайшие часы

Москвичей предупредили о возможном дожде с грозой в ближайшие часы
Пандемия коронавируса

Собянин объявил о "ковидной амнистии" в Москве

Собянин объявил о "ковидной амнистии" в Москве

Приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду оставлен в силе

Приговор Навальному по делу о мошенничестве и неуважении к суду оставлен в силе

Движение на зеленой ветке метро в Москве прервано из-за человека на рельсах

Источник сообщил о ликвидации возгорания на территории ЦАГИ в Подмосковье

Под брендом "Москвич" будут выпускать автомобили китайской JAC

Под брендом "Москвич" будут выпускать автомобили китайской JAC
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });