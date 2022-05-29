Более 40 тыс. человек посетили московскую программу "Библионочи"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Москве познавательную акцию "Библионочь" в этом году посетили больше 40 тыс. москвичей и гостей города, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина в воскресенье.

"В библиотеках, музеях, театрах, школах искусств провели мастер-классы, лекции, экскурсии, встречи с писателями и артистами. Популярностью пользовались и онлайн-трансляции событий - они собрали 250 тыс. просмотров", - рассказала она.

Отмечается, что самыми посещаемыми площадками стали библиотеки им. Некрасова, №147 им. Орлова, №197 им. Ахматовой, детская библиотека им. Гайдара и библиотека-медиацентр №67.

С 28 по 29 мая порядка 220 учреждений, подведомственных городскому департаменту культуры, провели более 750 мероприятий в рамках акции.