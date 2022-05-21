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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Владимир Спиваков заработал больше всех среди столичных деятелей искусства

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент Московского международного дома музыки Владимир Спиваков в 2021 году заработал больше других деятелей культуры в Москве, следует из декларации, опубликованной на сайте столичной мэрии.

Согласно документу, Спиваков в 2021 году заработал 158,3 млн рублей. За ним следует художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман, который в прошлом году заработал 96 млн рублей.

На третьем месте художественный руководитель - директор театра "Русская песня" Надежда Бабкина, которая задекларировала доход в 71,5 млн рублей.

Также среди самых богатых деятелей культуры Москвы, согласно документу, директор Московского музея современного искусства Зураб Церетели (60 млн рублей), худрук Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков (более 59 млн рублей), худрук театра "Практика" Марина Брусникина, генеральный директор театра Оперетты Владимир Тартаковский (оба около 35 млн рублей), худрук "Хора солистов" Михаил Турецкий (29 млн рублей) и худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков (27,49 млн рублей).

Владимир Спиваков Игорь Бутман Надежда Бабкина
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