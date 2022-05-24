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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Владимир Спиваков задекларировал 158,3 млн рублей годового дохода

Минкультуры опубликовало декларации руководителей подведомственных учреждений

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Среди руководителей российских учреждений культуры самый высокий доход за 2021 год задекларировал художественный руководитель Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков, по сравнению с прошлым годом он вырос почти в 2,5 раза.

21 мая декларация Спивакова и других столичных деятелей искусства были опубликованы на сайте мэрии.

Как говорится в декларации, опубликованной уже на сайте Минкультуры, Спиваков за 2021 год задекларировал 158,3 млн рублей. В 2020 году он заработал более 61 млн рублей.

За ним следует директор Российского НИИ культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачева (Институт наследия) Владимир Аристархов, который за 2021 год задекларировал 157,4 млн рублей. Годом ранее он задекларировал 113 млн рублей, став самым богатым руководителем учреждения, подведомственного Минкультуры.

На третьем месте - директор музея-усадьбы "Архангельское" Вадим Задорожный с доходом более 113 млн рублей.

Художественный руководитель Государственного симфонического оркестра России Юрий Башмет заработал за 2021 год более 80 млн рублей. Затем идут художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский, доходы которого превысили 75 млн рублей, гендиректор "Российской государственной цирковой компании" Сергей Беляков с доходом более 72 млн рублей и президент Российской академии художеств Зураб Церетели, который заработал более 60 млн рублей в 2021 году.

Владимир Спиваков Минкультуры НФО Институт наследия Владимир Аристархов Архангельсоке Юрий Башмет
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