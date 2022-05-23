В Петербурге публике покажут фрагменты разбитого в 2015 году горельефа "Мефистофеля"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В Петербургском центре сохранения культурного наследия имени академика Бориса Пиотровского в одном из залов выставят фрагменты горельефа "Мефистофеля", который был в августе 2015 года сбит с фасада доходного дома архитектора Александра Лишневского на Лахтинской улице.

Об этом сообщил на пресс-конференции зампредседателя петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Антон Иванов.

По его словам, Союз экспертов Северо-Запада провел 3D-сканирование всех разрозненных элементов, а их около тысячи, чтобы собрать их в единое изображение.

"Мы планируем реэкспозицию на Захарьевской, 14 и планируем включить горельеф Мефистофеля в одном из залов новой экспозиции. Я думаю, что часть этого горельефа будет распечатана на 3D-принетере, а часть тех подлинных элементов, которые сохранились, займут свое место на нашей стене", - сказал Иванов.

Доходный дом Лишневского был построен в 1910-1911 годах на Лахтинской улице Петроградской стороны. В центральной части находится ризалит, завершенный фронтоном. Фронтон был украшен лепным изображением демона с широко раскинутыми крыльями.

В августе 2015 года горельеф с демоном сбили с фасада, он разбился и был признан утраченным. В пресс-службе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры сообщили, что горельеф был предметом охраны и представлял особую историческую ценность. Дом находился под охраной КГИОП в качестве вновь выявленного объекта культурного наследия. По факту было возбуждено уголовное дело о вандализме.

В конце 2015 года подозреваемым по делу стал рабочий, который, по версии следствия, сбил фигуру с фасада. Ущерб по делу экспертиза оценила в 664,5 тысячи рублей. В начале 2016 года в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что ущерб по делу полностью возмещен и дело закрыто в связи с раскаянием фигурантов.