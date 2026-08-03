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В Петербурге сделают путеводитель по современному искусству на улицах

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге в 2027 году составят путеводитель по объектам современного искусства в общественных пространствах, сообщил через пресс-службу Смольного глава городского комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.

Тема была затронута на полях Форума креативных индустрий и гостеприимства. По словам Панкевича, объединение классического турпродукта с новыми направлениями является главным драйвером роста отрасли и позволяет ориентироваться на молодых туристов.

"Для нашего классического города крайне важно внедрять объекты современного показа. Это дает возможность увеличить охват аудитории: люди приедут посмотреть новые модные локации и обязательно зайдут на классические объекты. Мы интегрировали все возможности креативных индустрий в проект "Новая туристская география". С точки зрения создания новых туристических смыслов это один из самых мощных инструментов для вывода туризма на траекторию динамического развития", - сказал Панкевич.

Проект "Новая туристская география" объединяет новые точки притяжения в Петербурге, которые формируют актуальную культурную среду, в том числе общественные пространства.

Петербург Евгений Панкевич
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