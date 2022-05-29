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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:14

Умер художник и телеведущий Алексей Бегак

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Художник, дизайнер, ведущий телепередачи "Правила жизни" на телеканале "Россия-Культура" Алексей Бегак ушел из жизни в возрасте 62 лет.

"С прискорбием сообщаем, что сегодня на 63-м году жизни скончался художник, ведущий программ телеканала "Россия-Культура" Алексей Бегак", - говорится в сообщении телеканала "Россия-Культура", опубликованном на платформе "Смотрим".

О причинах смерти телеведущего не сообщается.

Дата и время прощания будут озвучены позднее.

Бегак родился 10 марта 1960 года в Москве в семье артистов балета Большого театра. Окончил Московский государственный художественный институт им. Сурикова. Карьеру начинал в качестве художника-иллюстратора и дизайнера книг, среди его работ - книги о Герберте Уэллсе, Артуре Конан Дойле, Эрнесте Хемингуэе, Борисе Пастернаке и др. Картины, написанные в 1992-2011 годах, находятся в частных и корпоративных коллекциях в России, США, Японии, Великобритании, ФРГ. Параллельно занимался дизайном.

В 2011 году стал ведущим телепередачи "С новым домом!" на канале "Россия 1", там же вел шоу "1000 мелочей". С 2014 года - ведущий передачи "Правила жизни" на телеканале "Россия-Культура". В 2014-м году был соведущим третьего сезона проекта "Большая опера". В 2017-м на том же канале вел интеллектуальную игру "Гений".

Алексей Бегак
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