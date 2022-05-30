Что случилось этой ночью: понедельник, 30 мая

Заявление Лаврова о приоритетности освобождения ЛДНР, смерть Алексея Бегака, подрыв дамбы в районе Горловки украинской армией

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Лавров назвал освобождение ДНР и ЛНР безусловным приоритетом для России. По словам министра, жители других территорий Украины должны будут сами определить свое будущее.

- Умер художник и телеведущий Алексей Бегак. В последнее время он работал на телеканале "Россия-Культура". Причина смерти ведущего не сообщается. Дата и время прощания будут озвучены позднее.

- Мэр Горловки заявил, что украинская армия подорвала дамбу на водохранилище в районе города. Иван Приходько добавил, что уровень воды начал падать. Он уточнил, что, по неподтвержденным данным, был подорван один из щитов дамбы.

- Боррель обсудил с главой МИД Украины санкционную политику в отношении РФ. "Мы согласились, что необходимо двигаться дальше в вопросе санкций", - отметил глава дипломатии ЕС. Боррель добавил, что лидеры стран-членов ЕС на грядущем саммите обсудят, "как поддержать экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины".

- Один человек погиб при стрельбе на фестивале в США. По данным местного бюро расследований, в городе Тафт (штат Оклахома) была убита 39-летняя женщина. Отмечается, что среди пострадавших один несовершеннолетний. Подозреваемый в стрельбе 26-летний мужчина был задержан.