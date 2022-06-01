Главный художник Петербурга ушел в отставку

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) - главный художник Санкт-Петербурга Алексей Моор ушел со своего поста, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"У Алексея Ивановича вчера был последний день (работы - ИФ)", - сказали в комитете.

Там уточнили, что причиной увольнения стало истечение контракта. На вопрос "Интерфакса" о том, почему контракт не был продлен, в пресс-службе ответили, что это было личное желание.

В КГА сообщили, исполнять обязанности зампреда комитета - главного художника будет начальник управления ландшафтной архитектуры и монументального искусства Елена Крамскова.

Главный художник курирует в городе установку новых памятников, рекламных конструкций, отвечает за эстетический облик городской среды.

О том, где теперь будет работать Моор, в ведомстве не знают. На должность главного художника его назначили пять лет назад - в январе 2017 года. До этого он никогда не работал в органах власти.

Как писали СМИ, Моор выполнял росписи и мозаики в частных интерьерах, ресторанах и кафе.

Художник родился в Красноярске в 1975 году, переехал в Ленинград в 1981 году. Закончил отделение монументально-декоративной живописи Ленинградского высшего художественно-промышленного училища имени Мухиной (сейчас - Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия имени Штиглица).

В конце октября 2021 года пост главы комитета покинул многолетний руководитель Владимир Григорьев. Он назначен специальным представителем губернатора Петербурга. Вместо него председателем стала его заместитель Юлия Киселева. Должность главного архитектора, который параллельно занимал Григорьев, была отдана первому зампреду Павлу Соколову.