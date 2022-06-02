"Литфонд" впервые проведет аукцион, посвященный истории русского рока

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Тексты Бориса Гребенщикова, концертный костюм Петра Мамонова, редкие фотографии рок-музыкантов и альбомы выставят на торги аукционного дома "Литфонд".

"16 июня аукционный дом "Литфонд" впервые проведет аукцион, посвященный истории русского рока. Среди раритетов - оригинальные тексты, собственноручно написанные легендарным "БГ", концертные записи известных рок-групп, киноафиши, фотографии, подпольные музыкальные журналы эпохи СССР, костюмы и прочие свидетельства жизни и творчества звезд русского андеграунда", - сообщили в пресс-службе аукционного дома.

Всего в каталоге аукциона 152 лота, большая часть выставленной на аукцион коллекции принадлежит музыкальному продюсеру Александру Кушниру.

Так, среди лотов - собственноручно написанный Борисом Гребенщиковым текст песни "Рок-н-ролл мертв" для записи альбома "Радио-Африка" (Ленинград, 1983 г.). Это одна из самых известных и культовых работ в репертуаре "Аквариума", ставшая хитом сразу после выхода. Текст был написан как шпаргалка для музыкантов, участвовавших в записи. Стартовая цена текста - 150 000 рублей.

Среди лотов - оригинальная запись рукой Майка Науменко списка композиций первого концерта группы "Зоопарк" в Москве 19 октября 1981 года, позднее известная по пластинке или компакт-диску "Blues de Moscou". Начальная цена лота - 90 000 рублей.

Значительная часть коллекции аукциона посвящена сценической жизни "Поп-Механики" Сергея Курехина. Все материалы представлены из собрания модельера советского андеграунда и главного художника оркестра "Популярная механика" Сергея Чернова. Так, среди лотов - оранжевый концертный костюм, который принадлежал лидеру группы "Звуки Му" Петру Мамонову. Его он использовал в концертной программе "Шоколадный Пушкин". Лот выставлен на торги за 95 000 рублей.

Фото "Один из первых квартирников в Москве "Виктор Цой пытается выступать в "электричестве" и поет в самый дешевый микрофон в мире", сделанное в Москве в середине восьмидесятых, выставлено на торги за 25 000 рублей. Также на торгах за 5 000 рублей выставят фотографии "Концерт "Поп-механики" в БКЗ "Октябрьский"". Еще один интересный артефакт, относящийся к "Поп-Механике", заявлен в каталоге аукциона - записка Сергея Курехина, предположительно адресованная поэту Аркадию Драгомощенко, стартовая цена лота - 15 000 рублей.

Кроме того, на торги выставлен альбом группы Фрэнка Заппы с собственноручными рисунками Майка Науменко, представляющий коллекционную ценность музейного уровня. Внутри - список музыкантов группы. Первая копия макета обложки (фотограф Андрей Усов) канонического альбома группы "Аквариум" - "Треугольник" 1981 года выставлена на аукцион по начальной цене 45 000 рублей.

На торги также выставлены восемь фотографий с выступления группы "Машина времени" в Киеве в 1985 году - на разноформатных черно-белых снимках запечатлены Андрей Макаревич, Валерий Ефремов, Александр Кутиков и Александр Зайцев. Начальная цена лота - 8 000 рублей.