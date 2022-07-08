Сценарий к "Андрею Рублеву" продали на торгах в 24 раза дороже стартовой цены

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Режиссерский сценарий Андрея Тарковского к фильму "Андрей Рублев" продали на торгах аукциона "Литфонд" за 1,7 млн рублей, что в 24 раза больше стартовой цены, сообщили в аукционном доме.

Торги прошли 7 июля.

В сценарии было указано первоначальное название картины - "Страсти по Андрею". Он был оформлен во владельческий переплет выпущен тиражом 150 экземпляров. К проданному изданию приложена вырезка из французской газеты с информацией о фильме.

Картину Тарковский снял в 1966 году на киностудии "Мосфильм". Сценарий к фильму он написал совместно с Андреем Кончаловским.

"В Советском Союзе фильм подвергся жёсткой критике и цензуре за мрачность, излишний натурализм, "антиисторичность", антипатриотичность, а также за "жестокое обращение с животными". Но впоследствии все-таки признан одной из главных работ режиссера и вошел во многие списки и рейтинги лучших фильмов в истории мирового кино", - напомнили в "Литфонде".

За 700 тысяч рублей на торгах продана коллекция из 446 свидетельств работы над лентой "Андрей Рублев", включающая порядка 387 слайдов с фотографиями рабочих моментов. Также в комплекте представлено свыше полусотни разноформатных фотографий, выполненных, по всей вероятности, Евгением Умновым (1919-1975) - советским фотографом и журналистом, который на протяжении 30 лет снимал культурную жизнь столицы.

В два раза дороже стартовой цены ушли с молотка 17 предметов, связанные со съемками фильма "Иваново детство". На вошедших в подборку фотографиях запечатлены участники киносъемки и сам Тарковский. В коллекции также представлены афиша на чешском языке, премьерный буклет кинофильма, рекламная брошюра о киноленте на английском, а также вырезки из газет "La Metropole", "La Cite", "Le Peuple" и других изданий с отзывами, включая переводы отзывов на присуждение Тарковскому "Золотого льва" в Венеции.

"Предметом серьезного торга стали первые публикации стихотворений Александра Сергеевича Пушкина в альманахе "Полярная звезда" (...) В издание вошли такие стихи Пушкина, как "К друзьям", "Нереида", элегии "Редеет облаков летучая греда..." и "Простишь ли мне ревнивые мечты...", а также другие поэтические произведения (...) Номер с первыми публикациями стихов Пушкина ушел с молотка за 750 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе.

Второе прижизненное издание Николая Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" было продано за 420 тысяч рублей.