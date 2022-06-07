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Книжный магазин вернется в Дом Зингера осенью

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В петербургский Дом Зингера в начале осени 2022 года вернется городской книжный магазин, сообщил в Telegram вице-губернатор города Борис Пиотровский.

"Сегодня состоялось заседание суда, окончательно решившее судьбу Дома Книги", - написал он.

По его словам, книжный магазин в здании собирались открыть к 350-летию Петра I в мае, но это пришлось отложить из-за затянувшихся юридических процедур. За это время рабочая группа успела продумать планы размещения торговых зон, подготовить сметы и со всеми договориться, добавил чиновник.

В ближайшее время будут оформлены договорные отношения, после чего можно будет начать косметический ремонт магазина и обновить там обстановку. Все работы должны быть завершены за лето.

"Альфа-банк остается нашим добрым партнером", - отметил вице-губернатор.

В помещениях Дома Зингера на Невском проспекте до недавнего времени располагался "Санкт-Петербургский Дом книги", которым владеет ООО "Книжный магазин №1". В сентябре 2021 года Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал недействительными договор субаренды между арендатором - ЗАО "Зингер" (принадлежит "Альфа-банку") и субарендатором - ООО "Книжный магазин №1".

Судебная тяжба началась в марте 2021 года. ЗАО "Зингер", у которого в долгосрочной аренде находится Дом Зингера, принадлежащий городу, требовал признать недействительным договор субаренды с ООО "Книжный магазин № 1", которое снимало 4 тысяч квадратных метров помещений за 7 млн рублей в месяц. Истец приводил мнение экспертов о том, что рыночная цена аренды такой площади составляет 12 млн рублей и указывал, что договор был заключен на невыгодных для него условиях.

Когда контракт подписывался, компанию "Зингер" контролировал экс-владелец Балтийского банка Андрей Исаев. Суд посчитал, что арендатор фактически утратил контроль над имуществом. Сам Исаев, согласно материалам суда, объяснил снижение арендных ставок пандемией.

Дом Зингера Петербург Зингер Борис Пиотровский Альфа-банк Книжный магазин №1 Андрей Исаев
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