Книжный магазин вернется в Дом Зингера осенью

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В петербургский Дом Зингера в начале осени 2022 года вернется городской книжный магазин, сообщил в Telegram вице-губернатор города Борис Пиотровский.

"Сегодня состоялось заседание суда, окончательно решившее судьбу Дома Книги", - написал он.

По его словам, книжный магазин в здании собирались открыть к 350-летию Петра I в мае, но это пришлось отложить из-за затянувшихся юридических процедур. За это время рабочая группа успела продумать планы размещения торговых зон, подготовить сметы и со всеми договориться, добавил чиновник.

В ближайшее время будут оформлены договорные отношения, после чего можно будет начать косметический ремонт магазина и обновить там обстановку. Все работы должны быть завершены за лето.

"Альфа-банк остается нашим добрым партнером", - отметил вице-губернатор.

В помещениях Дома Зингера на Невском проспекте до недавнего времени располагался "Санкт-Петербургский Дом книги", которым владеет ООО "Книжный магазин №1". В сентябре 2021 года Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал недействительными договор субаренды между арендатором - ЗАО "Зингер" (принадлежит "Альфа-банку") и субарендатором - ООО "Книжный магазин №1".

Судебная тяжба началась в марте 2021 года. ЗАО "Зингер", у которого в долгосрочной аренде находится Дом Зингера, принадлежащий городу, требовал признать недействительным договор субаренды с ООО "Книжный магазин № 1", которое снимало 4 тысяч квадратных метров помещений за 7 млн рублей в месяц. Истец приводил мнение экспертов о том, что рыночная цена аренды такой площади составляет 12 млн рублей и указывал, что договор был заключен на невыгодных для него условиях.

Когда контракт подписывался, компанию "Зингер" контролировал экс-владелец Балтийского банка Андрей Исаев. Суд посчитал, что арендатор фактически утратил контроль над имуществом. Сам Исаев, согласно материалам суда, объяснил снижение арендных ставок пандемией.